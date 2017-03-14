На Львівщині дівчинка врятувала 13-річного самогубцю. ВІДЕО

Що могло спонукати школяра до необдуманого вчинку та як на нього вплинула подруга дивіться у випуску «Надія є!» А також у випуску: у Києві хлопець допоміг рятувальникам зняти з мосту психічно хворого чоловіка; розкрити злочин київським поліцейським вдалося завдяки небайдужому свідку.

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