У Києві активісти створили «алею недоброчесних» суддів. ВІДЕО

На ній представники Руху Чесно, атомайданцівці та активісти розмістили 15 портретів кандидатів у Вищу раду правосуддя. На їхню думку їх мають виключити з числа претендентів. Бо дехто з цих суддів ніби виносив неправомірні рішення під час революції гідності, дехто - не показав свої доходи у декларації.

Телеканал ЧП.INFO