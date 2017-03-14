У Києві активісти створили «алею недоброчесних» суддів. ВІДЕО
У Києві активісти створили «алею недоброчесних» суддів. ВІДЕО
На ній представники Руху Чесно, атомайданцівці та активісти розмістили 15 портретів кандидатів у Вищу раду правосуддя. На їхню думку їх мають виключити з числа претендентів. Бо дехто з цих суддів ніби виносив неправомірні рішення під час революції гідності, дехто - не показав свої доходи у декларації.
|
14.03.2017 | 23:15
|
14.03.2017 | 23:00
|
14.03.2017 | 22:45
|
14.03.2017 | 22:15
|
14.03.2017 | 21:45
|
14.03.2017 | 21:15
|
14.03.2017 | 20:45
|
14.03.2017 | 20:20
|
14.03.2017 | 20:10
|
14.03.2017 | 18:30
|
14.03.2017 | 15:20
|
14.03.2017 | 14:21
|
14.03.2017 | 13:43
|
14.03.2017 | 08:40
|
14.03.2017 | 08:20
|
14.03.2017 | 07:20
-
- 1 з 724
- ››