66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО

66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО

23:45 14.03.2017

Квартирні злодії активізувалися! У 2016 році в Україні кількість крадіжок збільшилася втричі і зловмисники не планують вгамовувати свої таланти. Про це свідчить кримінальна статистика за перші місяці поточного року. Втім у поліції охорони знають, як можна вберегти своє майно.

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