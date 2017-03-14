66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО
66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО
Квартирні злодії активізувалися! У 2016 році в Україні кількість крадіжок збільшилася втричі і зловмисники не планують вгамовувати свої таланти. Про це свідчить кримінальна статистика за перші місяці поточного року. Втім у поліції охорони знають, як можна вберегти своє майно.
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