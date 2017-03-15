У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО

У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО

08:02 15.03.2017

Автопригода трапилася у Києві на перехресті вулиць БарбЮса та Ковпака. Зіштовхнулися дві машини: Сітроєн та Тойота.

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