Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО

Свої граційні па дівчина витанцьовувала прямо посеред навантаженого перехрестя Олександрійського проспекту та вулиці Жуковського. Водіїв, які сигналили їй, аби уникнути зіткнення, танцівниця, певно, сприймала одночасно як глядачів та музикантів. Керманичам доводилось манівцями минати дівчину, наражаючись щомиті потрапити в аварію.

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Телеканал ЧП.INFO