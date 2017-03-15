Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО

Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО

07:48 15.03.2017

Свої граційні па дівчина витанцьовувала прямо посеред навантаженого перехрестя Олександрійського проспекту та вулиці Жуковського. Водіїв, які сигналили їй, аби уникнути зіткнення, танцівниця, певно, сприймала одночасно як глядачів та музикантів. Керманичам доводилось манівцями минати дівчину, наражаючись щомиті потрапити в аварію. 

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

У Житомирі автомобілі не розминулися на дорозі.

Маршрутка спалахнула прямо біля зупинки громадського транспорту.

«Жигулі» потрапили у ДТП, а потім вибухнули.

В Одесі зіткнулося одразу три автомобілі.

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