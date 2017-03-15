Поліція Донеччини вважає нардепа Парасюка винним у кривавій провокації. ВІДЕО

Поліція Донеччини вважає нардепа Парасюка винним у кривавій провокації. ВІДЕО

09:04 15.03.2017

В результаті нападу групи озброєних осіб на чолі з народним депутатом Парасюком, які здійснили силовий прорив крізь блокпост в обхід законних процедур перевірки, постраждали 7 співробітників поліції, які отримали травми різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили заступник голови Нацполіції України-начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін та командир роти спецпризначення поліції Донеччини Юрій Голубан під час брифінгу у Краматорську.

В’ячеслав Аброськін відзначив, що полковник Голубан є добровольцем, який в 2014 році прийшов захищати цілісність нашої держави, та з 2014 року несе службу на території Донеччини, являючись жителем Києва.

Спецпідрозділ ніс службу з охорони громадського порядку на пості при в’їзді до Слов’янська. Даний підрозділ там знаходився за розпорядженням штабу АТО у рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться на території області.Юрій Голубан повідомив, що близько 19:00 під'їхала колона машин з невідомими. Даним людям було запропоновано перетнути блокпост згідно інструкцій штабу АТО – надати документи, що засвідчують особу та надати автомобільний транспорт для огляду.

- Люди відмовилися це робити. При цьому вийшов нардеп Парасюк та із загрозами, матом почав ображати співробітників поліції та намагатися своїми діями спровокувати бійку. Коли у одного нього це не вдалося, він дав команду своїм людям, які прибули разом з ним у колоні, по суті громадянин Парасюк очолив напад на співробітників поліції, - зазначив полковник Голубан.

У нападі брали участь близько 40-45 осіб.

Командир спецпідрозділу підкреслив, що ним було прийнято рішення не використовувати вогнепальну зброю проти нападників.

Під час конфлікту постраждали 7 співробітників поліції, з них 5 – бійці роти спецпризначення та 2 Слов’янського відділу поліції.

- Співробітник спецпідрозділу був збитий машиною народного депутата, наразі він доставлений до лікарні. Ще два поліцейських отримали тілесні ушкодження, 2 співробітника були забризкані сльозоточивим газом, отримали серйозні опіки обличчя, - повідомив Юрій Голубан.

Генерал Аброськін наголосив, що співробітники поліції Донецької області зазнають постійних образ з боку народних депутатів України.

- Сьогодні найяскравіший приклад, коли не просто образили, а дали команду побити співробітників поліції. Наразі ми аналізуємо цю ситуацію. Оцінку діям народного депутата має надати Генеральна прокуратура. Адже без закону у нас в країні буде вакханалія, - відзначив заступник голови Нацполіції.

Наразі за даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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