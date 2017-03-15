На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО

На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО

09:36 15.03.2017

27 лютого на подвір’ї між житловими будинками у центрі Ірпеня громадяни виявили бездиханне оголене тіло жінки. Співробітники місцевої поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася 52-річна місцева жителька, яка систематично вживала спиртні напої та вела аморальний спосіб життя.  

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов розповів, що упродовж тижня було проведено низку слідчих та оперативно-розшукових заходів, у результаті чого правоохоронці вийшли на слід злочинця. У порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу затримано 39-річного тричі судимого уродженця Хмельницької області, який 8 місяців тому звільнився з в’язниці на сході України, де відбував покарання за аналогічний злочин. Після чого, у пошуках роботи, він приїхав до столичного регіону.

Встановлено, що тієї ночі він разом із загиблою розпивав спиртне, після чого пара вступила в статевий акт. Однак, через свою фізіологічну неспроможність чоловік розлютився та вирішив фізично розправитися з жінкою - схопив ножа та заподіяв тілесні ушкодження не сумісні з життям.

До того ж попередній злочин, а саме - вбивство 17-річної дівчини, був вчинений ним через аналогічні проблеми.

На даний час підозрюваний зізнався у скоєному та перебуває під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
15.03.2017 | 09:36
Поліція Донеччини вважає нардепа Парасюка винним у кривавій провокації. ВІДЕО
Поліція Донеччини вважає нардепа Парасюка винним у кривавій провокації. ВІДЕО
15.03.2017 | 09:04
У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
15.03.2017 | 08:02
Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО
Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО
15.03.2017 | 07:48
На Львівщині дівчинка врятувала 13-річного хлопчика від самогубства. ВІДЕО
15.03.2017 | 07:31
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
15.03.2017 | 06:42
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
15.03.2017 | 03:00
66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО
66 тисяч квартирних крадіжок сталось від початку року. ВІДЕО
14.03.2017 | 23:45
У Києві активісти створили «алею недоброчесних» суддів. ВІДЕО
У Києві активісти створили «алею недоброчесних» суддів. ВІДЕО
14.03.2017 | 23:15
Біля Верховної Ради вимагають справедливого суду. ВІДЕО
Біля Верховної Ради вимагають справедливого суду. ВІДЕО
14.03.2017 | 22:15
На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
14.03.2017 | 21:45
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
14.03.2017 | 20:45
Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
14.03.2017 | 20:20
У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО
У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО
14.03.2017 | 15:20
Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
14.03.2017 | 14:21
Поліція Донеччини: під час затримання блокувальників ніхто загадково не зник. ВІДЕО
Поліція Донеччини: під час затримання блокувальників ніхто загадково не зник. ВІДЕО
14.03.2017 | 13:43

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Про передавачі на Карачуні
10.03.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Українці вимагають показових жертв на вівтар боротьби з корупцією
09.03.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
8 марта - день сексизма и унижения
09.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.