На Луганщині два сутенери везли до Росії двох повій. ВІДЕО

На Луганщині два сутенери везли до Росії двох повій. ВІДЕО

22:00 15.03.2017

Співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали двох мешканців с. Новодружеська Луганської області, які розробили схему вербування та переправлення дівчат до РФ. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. 

Двоє мешканців Луганщини займалися пошуком та вербуванням на території області жінок. Один із злочинців зустрівся із двома дівчатами та запропонував «роботу», пов’язану із наданням послуг сексуального характеру за гроші на території Росії. При цьому одна з дівчат є неповнолітньою.

Другий зловмисник автобусом відправив дівчат у «подорож», проте поліцейські встигли врятувати їх від сексуального рабства на чужині, а злочинців було затримано.

 За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини». Затриманим чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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