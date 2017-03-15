У Києві Volkswagen зіткнувся з велосипедистом. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві Volkswagen зіткнувся з велосипедистом. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві, на вулиці Сім`ї Хохлових водій Volkswagen зіткнувся з велосипедистом. Уламки велосипеда порозлітались в радіусі 20 метрів. Очевидці кажуть – захисний шолом ймовірно врятував життя людині. Бо ж жінка, яка кермувала велосипедом, добряче вдарилася головою під час зіткнення з машиною. Втім, велосипедистку все ж довелося госпіталізувати до лікарні.
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