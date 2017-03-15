Порошенко назвав ганебним конфлікт депутата Парасюка з поліцією. ВІДЕО
Порошенко назвав ганебним конфлікт депутата Парасюка з поліцією. ВІДЕО
У вівторок ввечері Володимир Парасюк супроводжував колону волонтерів з Харкова. У Слов'янську їх зупинили правоохоронці. Там відбулося зіткнення. Поліцейські кажуть, Парасюк їм погрожував і бив. Дії депутата засудили його колеги і президент.
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