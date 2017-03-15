В Харкові легковик влетів у людей біля кафе. ВІДЕО
В Харкові легковик влетів у людей біля кафе. ВІДЕО
В Харкові пізно уночі трапилась смертельна ДТП. За попередньою версією події розвивались наступним чином. Двоє чоловіків зайшли у придорожнє кафе купити кави. Потім вийшли на вулицю і про щось між собою розмовляли, коли звідки не візьмись на них вилетів легковик. Машина мчала на такій швидкості що навіть бетонний стовп вирвала, а після того врізалась прямо у людей. Один із чоловіків загинув на місці.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться
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