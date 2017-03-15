Вражаюча історія, як пес врятував життя маленького хлопчика. ВІДЕО

Вражаюча історія, як пес врятував життя маленького хлопчика. ВІДЕО

21:10 15.03.2017

Розпочалося все з того, що дитина з бабусею поїхали на дачу у Брюховичі, що на Львівщині. Шестирічний хлопчик близько другої години дня взяв ровер та поїхав собі кататися. За ним побіг маленький домашній улюбленець – песик. Під час прогулянки собака побіг до лісу, хлопчик кинувся за ним і загубився. Правоохоронці, кінологи, сусіди та просто небайдужі почали пошуки дитини. Ключову роль зіграв сам собака. Він почав голосно безупинно лаяти. Це почули люди і хлопчика вдалося знайти. Собака сидів біля нього всю ніч.  

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