У Києві прихильники торговельної блокади штурмували «Альфа-банк». ВІДЕО

На Майдані Незалежності знову зібрались активісти. Сотні людей вийшли в центр столиці, аби висловити своє невдоволення діями влади щодо торгівельної блокади Донбасу. Все починалося як мирна акція, аж поки люди не пішли ламати та трощити офіс Альфабанку, що на Хрещатику. Вже там на активістів чекали спец службовці Нацгвардії. Варто відзначити, силовики лише контролювали дії радикалів і довгий час не втручалися в акцію протесту, яка вже мало нагадувала мирну. Люди брали до рук каміння, палиці та били вікна банку, згодом зламали і його вивіску. Хоча поліцейські повністю оточили офісне приміщення банку, сутичок з активістами вдалося уникнути.

Телеканал ЧП.INFO