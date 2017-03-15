Затримано столичних поліцейських, які входили до злочинної групи. ВІДЕО

Затримано столичних поліцейських, які входили до злочинної групи. ВІДЕО

21:45 15.03.2017

Афери з квартирами, залякування, вимагання, побиття та підпали – це далеко не повний перелік того, чим промишляло злочинне формування. Та зрештою її шістьох головних фігурантів затримали. Серед них виявилося троє поліцейських та троє цивільних.

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