Затримано столичних поліцейських, які входили до злочинної групи. ВІДЕО

Афери з квартирами, залякування, вимагання, побиття та підпали – це далеко не повний перелік того, чим промишляло злочинне формування. Та зрештою її шістьох головних фігурантів затримали. Серед них виявилося троє поліцейських та троє цивільних.

Телеканал ЧП.INFO