Затримано столичних поліцейських, які входили до злочинної групи. ВІДЕО
Затримано столичних поліцейських, які входили до злочинної групи. ВІДЕО
Афери з квартирами, залякування, вимагання, побиття та підпали – це далеко не повний перелік того, чим промишляло злочинне формування. Та зрештою її шістьох головних фігурантів затримали. Серед них виявилося троє поліцейських та троє цивільних.
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