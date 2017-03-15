У Житомирі на хабарі затримали чиновника. ВІДЕО

Працював він собі в одному із комунальних підприємства у Житомирській міській раді. Мав солідну посаду – був заступником директора. Втім цього йому виявилося замало.

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