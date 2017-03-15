У Житомирі на хабарі затримали чиновника. ВІДЕО
У Житомирі на хабарі затримали чиновника. ВІДЕО
Працював він собі в одному із комунальних підприємства у Житомирській міській раді. Мав солідну посаду – був заступником директора. Втім цього йому виявилося замало.
І не лише це. Також в «Хабар NEWS» дивіться…
У Чернівцях на хабарі погоріли лікар та прикордонник
На Закарпатті голова сільради взяв хабар
У Києві працівник вишу погорів на хабарі
|
15.03.2017 | 23:30
|
15.03.2017 | 23:15
|
15.03.2017 | 22:45
|
15.03.2017 | 22:15
|
15.03.2017 | 22:00
|
15.03.2017 | 21:45
|
15.03.2017 | 21:20
|
15.03.2017 | 21:10
|
15.03.2017 | 20:45
|
15.03.2017 | 20:20
|
15.03.2017 | 20:10
|
15.03.2017 | 18:30
|
15.03.2017 | 09:36
|
15.03.2017 | 09:04
|
15.03.2017 | 08:02
|
15.03.2017 | 07:48
-
- 1 з 725
- ››