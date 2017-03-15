У Генпрокуратурі наполягають прийняти законопроект про заочне правосуддя. ВІДЕО
У Генпрокуратурі наполягають прийняти законопроект про заочне правосуддя. ВІДЕО
У Генпрокуратурі продовжують боротися за прийняття законопроекту про заочне засудження. Наголошуючи на його важливості. Приміром у документі є пункт, де врегульовано питання щодо повторного кримінального провадження у випадку, якщо засуджений не знав про процес або не міг взяти у ньому участі. Це, на думку слідчих, неабияк спростить розслідування та притягнення зловмисника до відповідальності.
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