РНБО заборонила вантажні перевезення з окупованим Донбасом. ВІДЕО
РНБО заборонила вантажні перевезення з окупованим Донбасом. ВІДЕО
Рада національної безпеки і оборони України зібралася, аби вирішити, що ж робити з блокадою активістами шляхів на Донбасі. І от після усіх перемовин секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє про остаточне рішення – перекрити усі вантажні перевезення з так званими «ЛДНР».
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