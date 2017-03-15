РНБО заборонила вантажні перевезення з окупованим Донбасом. ВІДЕО

Рада національної безпеки і оборони України зібралася, аби вирішити, що ж робити з блокадою активістами шляхів на Донбасі. І от після усіх перемовин секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє про остаточне рішення – перекрити усі вантажні перевезення з так званими «ЛДНР».

Телеканал ЧП.INFO