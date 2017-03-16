У Києві схованку зі зброєю знайшли просто у під'їзді будинку. ВІДЕО

У Києві схованку зі зброєю знайшли просто у під'їзді будинку. ВІДЕО

08:20 16.03.2017

Небезпечну знахідку виявили будівельники, які проводили ремонтні роботи на Чоколівському бульварі.На цей час правоохоронці встановлюють власника цих предметів. Розпочато кримінальне провадження. 

Опівдні працівники, які замінювали вікно у під'їзді будинку, знайшли схованку зброї та боєприпасів, котрі були загорнуті в одяг. Про це вони відразу ж повідомили в поліцію.

За вказаною адресою прибули наряди патрульних, слідчо-оперативна група Солом'янського управління та спеціалісти вибухотехнічної служби.

Поліція задокументувала цей факт, вилучивши з місця події пістолет і автомат, близько 200 набоїв різного калібру, гранату із запалом.

Вилучений арсенал направили на проведення експертизи. Правоохоронці встановлюють власника небезпечної знахідки.

Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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