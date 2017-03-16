На Луганщині поліція знайшла два схрони зі зброєю та боєприпасами. ВІДЕО

В ході реалізації оперативної інформації співробітники управління карного розшуку спільно зі співробітниками УСБУ в Луганській області виявили схрони бойовиків.

До правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що бойовики так званої «ЛНР» ще влітку 2014 року, тікаючи від української армії, у лісі неподалік автодороги с. Мєтєлкіно-Воронове зробили схованки з боєприпасами.

При виїзді на місце ймовірної схованки, під час перевірки отриманої інформації, правоохоронці за допомогою службового собаки з кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області виявили два схрони зі зброєю та боєприпасами.

Розуміючи, що за довгий період перебування у землі боєприпаси можуть становити небезпеку, до операції з вилучення зброї були залучені фахівці-вибухотехніки з м. Одеса, які допомагають луганським поліцейським на території проведення антитерористичної операції.

З однієї схованки поліцейські вилучили «РПГ-22» – 6 шт та «РПГ-26» у кількості трьох штук, з другої: три міни «МОН-50» та тротилові шашки у кількості 6 шт.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Розпочато досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області