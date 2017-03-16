У Києві син вбив матір і кілька місяців жив у квартирі поруч із трупом. ВІДЕО

Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці розпочали перевірку після звернення сусідів про зникнення пенсіонерки.

Місцеві жителі поскаржилися дільничним офіцерам поліції Голосіївського району про те, що із квартири їх сусіда на вул. Академіка Заболотного чути неприємний запах. Крім того, громадяни повідомили, що деякий час не бачили 71-річну мешканку оселі. Правоохоронці поспішили перевірити помешкання.

Спочатку син зниклої пенсіонерки відмовлявся спілкуватися з дільничними офіцерами і не відчиняв двері. Але поліцейським вдалося вмовити і розговорити чоловіка. Тоді він зізнався, що його мати померла.

Начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко розповів:

«Слідчо-оперативна група оглянула квартиру. Тіло пенсіонерки знаходилося на ліжку під кількома ковдрами в іншій кімнаті, двері в яку були щільно зачинені і заклеєні клейкою стрічкою. Судово-медичний експерт під час попереднього обстеження встановив, що на тілі жінки є поранення голови».

Під час цих подій 30-річний син померлої зізнався, що мати весь час його лаяла за те, що він не працював, вживав наркотики і вимагав у неї гроші. Близько двох місяців тому під час сварки чоловік кілька разів вдарив жінку молотком по голові, а потім придушив паском. Тіло накрив і «запечатав» двері у кімнату.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження речові докази, серед яких і вилучений молоток, направлені на експертизи.

Наркозалежний киянин затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено до 15-ти років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві