У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО

Справжні герої на війні і невизнані на мирній території. Все частіше в інформаційному полі з’являються новини про те, як водії маршруток відмовляються безкоштовно провозити українських військових, яким законом гарантований пільговий проїзд. Ці події набувають неабиякого резонансу…

Телеканал ЧП.INFO