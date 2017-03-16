ДТП на Запоріжжі. Мотоцикл влетів у автівку. ВІДЕО

У місті Енергодар, по вулиці Воїнів інтернаціоналістів, близько дев’ятої вечора їхав місцевий житель на своєму байку. Аж раптом не справився з керуванням двоколісного та влетів у автівку. Деталі байку розлетілись по всій дорозі, але сам водій не постраждав. Без травм обійшовся і водій легковика, чого не скажеш про саму машину: пошкоджено бампер, розбита фара, а ще подертий весь бік машини на який прийшовся удар. Мотоцикліст не приховує, влетів у машину сам, хоча винним себе не вважає. Запевняє, ускочив у яму, тому й не справився з керуванням.

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