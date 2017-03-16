Син вбив матір та тримав тіло у помешканні понад два місяці. ВІДЕО

Син вбив матір та тримав тіло у помешканні понад два місяці. ВІДЕО

21:15 16.03.2017

Із правоохоронцями син відмовився спілкуватися, двері не відчиняв. Але поліцейським вдалося розговорити чоловіка. Тоді він і зізнався, що його мати померла. Та коли судово-медичний експерт оглянув тіло - помітив поранення. Після цього 29-річний чоловік розповів все.

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