Син вбив матір та тримав тіло у помешканні понад два місяці. ВІДЕО

Із правоохоронцями син відмовився спілкуватися, двері не відчиняв. Але поліцейським вдалося розговорити чоловіка. Тоді він і зізнався, що його мати померла. Та коли судово-медичний експерт оглянув тіло - помітив поранення. Після цього 29-річний чоловік розповів все.

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Телеканал ЧП.INFO