Шокуючі подробиці резонансного порятунку школяра-самогубці на Львівщині. ВІДЕО
Шокуючі подробиці резонансного порятунку школяра-самогубці на Львівщині. ВІДЕО
А також у сьогоднішньому випуску «Надія є»: як суддя з Рівненської області гідно відповіла на образи в соцмережі, а також як у Києві волонтери організували благодійні обіди для пенсіонерів.
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