Волонтер з Луганська створив базу даних, яка допомагає військовій прокуратурі. ВІДЕО
Волонтер з Луганська створив базу даних, яка допомагає військовій прокуратурі. ВІДЕО
В унікальній базі даних є справи про катування, інформація про позасудові страти, про зниклих безвісти. Нині вже 10 тисяч 178 людей зареєстровані у цій базі даних. І вона постійно поповнюється.
|
16.03.2017 | 23:45
|
16.03.2017 | 23:30
|
16.03.2017 | 23:15
|
16.03.2017 | 22:45
|
16.03.2017 | 22:15
|
16.03.2017 | 21:45
|
16.03.2017 | 21:15
|
16.03.2017 | 20:50
|
16.03.2017 | 20:40
|
16.03.2017 | 20:16
|
16.03.2017 | 18:30
|
16.03.2017 | 17:30
|
16.03.2017 | 12:42
|
16.03.2017 | 08:20
|
15.03.2017 | 23:45
|
15.03.2017 | 23:15
-
- 1 з 726
- ››