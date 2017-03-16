Експерти назвали основу причину кривавих ДТП в Україні. ВІДЕО

В Україні щодня гинуть в автопригодах у середньому десять людей. Статистика аварійності у нашій державі одна з найгірших у Європі. Експерти констатують, - у 62% від усіх ДТП, люди травмуються, бо водії перевищують швидкість.

Телеканал ЧП.INFO