В Україні 99% будинків не обладнані пандусами. ВІДЕО
В Україні 99% будинків не обладнані пандусами. ВІДЕО
Комітет ООН з прав осіб з інвалідністю надав Україні рекомендації. Однак, здавалося б, елементарне, пандуси, і те встановити поки не можуть. Підтверджують це моніторинги Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю.
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