В Україні 99% будинків не обладнані пандусами. ВІДЕО

Комітет ООН з прав осіб з інвалідністю надав Україні рекомендації. Однак, здавалося б, елементарне, пандуси, і те встановити поки не можуть. Підтверджують це моніторинги Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю.

Телеканал ЧП.INFO