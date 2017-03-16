Закон про заочне засудження стосуватиметься "злодійської еліти" - генпрокурор Луценко. ВІДЕО

Верховна Рада ухвалила закон про заочне засудження. Гепрокурор Юрій Луценко запевнив, що його застосовуватимуть лише до «злодійської еліти», в тому числі до втікача Януковича. Втім документ під час обговорення серйозно критикували.

Телеканал ЧП.INFO