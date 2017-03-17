Активіста, причетного до заворушень затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО

Активіста, причетного до заворушень затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО

06:32 17.03.2017

Неподалік від Клесова придані сили Нацполіції під час відпрацювання району виявили дві мотопомпи. Однак доставити їх у відділ поліції завадили майже 25 агресивно налаштованих чоловіків. Найактивнішого учасника конфлікту затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасово тримання. 

В урочищі «Азалія» поліцейські виявили старателів за роботою двох мотопомп. Помітивши правоохоронців, вони одразу втекли. Під час транспортування вилученого обладнання для незаконного промислу ґрунтовою дорогою шлях був перекритий свіжоспиленими соснами, розкиданими металевими прутами та склом від розбитих пляшок.

Поліцейські самотужки усунули всі перешкоди, однак, під’їхавщи до траси «Київ-Ковель», на них чекали п’ять автомобілів, біля яких стояли чоловіки у балаклавах. Близько 25 невідомих почали погрожувати фізичною розправою правоохоронцям та вимагали віддати вилучене обладнання.

Вказані чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто. На неодноразові вимоги правоохоронців залишити місце події та не перешкоджати виконанню службових обов'язків невідомі не реагували, а навпаки почали стріляти по поліцейських. Одна з гумових куль влучила в бронежилет одного з працівників поліції.

Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій, решта з натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель смт Клесів. Зараз він спілкується з слідчими.

За фактом масових заворушень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали 43-річного мешканця Клесова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру.

Також проводяться заходи щодо встановлення інших осіб учасників інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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