У Києві за підозрою у вбивстві затримали 37-річну жінку. ВІДЕО
У Києві за підозрою у вбивстві затримали 37-річну жінку. ВІДЕО
До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від 37-річного місцевого мешканця, який розповів, що у підвальному приміщенні на вул. Гоголівській сидить підозріла жінка. На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу.
За вказаною адресою правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та 37-річну жінку, яка пояснила, що зранку під час розпивання алкогольних напоїв вона вдарила чоловіка ножем. З місця злочину вилучили ніж із слідами бурого кольору. Також працівники поліції встановили особу потерпілого: ним виявився 40-літній мешканець Вінницької області, раніше неодноразово судимий за крадіжки.
Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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