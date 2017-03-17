У Києві за підозрою у вбивстві затримали 37-річну жінку. ВІДЕО

До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від 37-річного місцевого мешканця, який розповів, що у підвальному приміщенні на вул. Гоголівській сидить підозріла жінка. На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу.

За вказаною адресою правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та 37-річну жінку, яка пояснила, що зранку під час розпивання алкогольних напоїв вона вдарила чоловіка ножем. З місця злочину вилучили ніж із слідами бурого кольору. Також працівники поліції встановили особу потерпілого: ним виявився 40-літній мешканець Вінницької області, раніше неодноразово судимий за крадіжки.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві