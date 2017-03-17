Посадовця Чернівецької міської ради затримано на чималому хабарі. ВІДЕО

Працівники Чернівецького відділу поліції спільно з Чернівецькою місцевою прокуратурою на гарячому затримали ласого до грошей посадовця.

Винагороду у розмірі 230 тисяч гривень вимагав від суб’єкта господарювання посадовець управління освіти Чернівецької міської ради. У таку суму він оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти. Вказана сума коштів становить 10% від загальної суми тендеру.

Правоохоронці затримали чиновника під час отримання хабаря. На даний час тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють чи причетні до даного правопорушення інші особи.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області