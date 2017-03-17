Озброєного грабіжника кредитних установ затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

До Основ'янського відділу поліціїнадійшло повідомлення, що до приміщення кредит-кафе на проспекті Гагаріна зайшов невідомий та під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволодів грошима.

Під час оперативно-розшукових дій співробітниками відділу поліції у скоєнні злочину був викритий раніше не судимий 26-річний уродженець Одеси. Він обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину.

Речові докази - пневматичний пістолет - вилучені. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні також двох нападів на кредитні установи в Холодногірському районі. Загальна сума збитків складає більше 10 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області