Озброєного грабіжника кредитних установ затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
Озброєного грабіжника кредитних установ затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
До Основ'янського відділу поліціїнадійшло повідомлення, що до приміщення кредит-кафе на проспекті Гагаріна зайшов невідомий та під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволодів грошима.
Під час оперативно-розшукових дій співробітниками відділу поліції у скоєнні злочину був викритий раніше не судимий 26-річний уродженець Одеси. Він обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину.
Речові докази - пневматичний пістолет - вилучені. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні також двох нападів на кредитні установи в Холодногірському районі. Загальна сума збитків складає більше 10 тисяч гривень.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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