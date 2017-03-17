У Києві загорівся Мерседес після удару в відбійник. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві загорівся Мерседес після удару в відбійник. Є постраждалі. ВІДЕО
Мерседес їхав вулицею Льва Толстого в сторону центру. В якусь мить машина стала некерованою - зачепила спочатку вантажівку, потім вилетіла у бетонний відбійник і спалахнула.
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