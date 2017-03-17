В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО

В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО

20:20 17.03.2017

Президент України Петро Порошенко хоче, аби депутати якомога швидше розглянули його законопроект. Він пропонує ввести санкції за подвійне громадянство – забирати український паспорт. 

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