У Рівному автомобіль збив дитину з собакою. ВІДЕО

Все сталося, коли дитина переходила вулицю разом зі своїм собакою. Від удару хлопчик отримав тяжкі травми, а його домашній улюбленець загинув.

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Телеканал ЧП.INFO