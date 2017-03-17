У Рівному автомобіль збив дитину з собакою. ВІДЕО
У Рівному автомобіль збив дитину з собакою. ВІДЕО
Все сталося, коли дитина переходила вулицю разом зі своїм собакою. Від удару хлопчик отримав тяжкі травми, а його домашній улюбленець загинув.
Не тільки це…також в огляді ДТП дивіться про таке……
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