У Рівному автомобіль збив дитину з собакою. ВІДЕО

У Рівному автомобіль збив дитину з собакою. ВІДЕО

20:45 17.03.2017

Все сталося, коли дитина переходила вулицю разом зі своїм собакою. Від удару хлопчик отримав тяжкі травми, а його домашній улюбленець загинув. 

Не тільки це…також в огляді ДТП дивіться про таке……

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