У Сумах патрульні врятували чоловіка, якого хотіла вбити власна дружина. ВІДЕО
У Сумах патрульні врятували чоловіка, якого хотіла вбити власна дружина. ВІДЕО
Місце дії Суми. Патрульні отримують виклик від жінки. Нервовим голосом вона повідомляє, - напав колишній чоловік. Приїхавши на виклик, патрульні побачили, як жінка, дротом від плойки для волосся, душить чоловіка, а на його обличчі садна і кров. Патрульні, звісно, намагаються зупинити розлючену нападницю, а у відповідь вона каже, що чоловік симулянт.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
У Дніпрі правоохоронці розшукали псевдо мінера СІЗО…
На Миколаївщині розшукали зниклу матір з дитиною…
|
17.03.2017 | 22:15
|
17.03.2017 | 21:45
|
17.03.2017 | 21:15
|
17.03.2017 | 21:00
|
17.03.2017 | 20:45
|
17.03.2017 | 20:20
|
17.03.2017 | 20:10
|
17.03.2017 | 14:40
|
17.03.2017 | 10:00
|
17.03.2017 | 09:24
|
17.03.2017 | 06:32
|
16.03.2017 | 23:45
|
16.03.2017 | 23:15
|
16.03.2017 | 22:45
|
16.03.2017 | 22:15
|
16.03.2017 | 21:45
-
- 1 з 726
- ››