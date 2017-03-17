У Сумах патрульні врятували чоловіка, якого хотіла вбити власна дружина. ВІДЕО

Місце дії Суми. Патрульні отримують виклик від жінки. Нервовим голосом вона повідомляє, - напав колишній чоловік. Приїхавши на виклик, патрульні побачили, як жінка, дротом від плойки для волосся, душить чоловіка, а на його обличчі садна і кров. Патрульні, звісно, намагаються зупинити розлючену нападницю, а у відповідь вона каже, що чоловік симулянт.

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