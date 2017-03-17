Волинський спортсмен виступав у формі із російським гербом. ВІДЕО
Волинський спортсмен виступав у формі із російським гербом. ВІДЕО
На всеукраїнських змаганнях із спортивної ходьби, що проходили в Івано-Франківську, волинський спортсмен вдягнув спортивну форму із емблемою Російської Федерації. Його сфотографував місцевий фотограф і запостив світлину на своїй сторінці у Facebook. Реакція не забарилась. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов пообіцяв купити спортсмену нову форму із українською символікою і провести розслідування, чому організатори заходів не звернули на це уваги.
І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться…
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