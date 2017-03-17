Журналістам нищать автомобілі у Дніпропетровській області. 5 історій. ВІДЕО
Журналістам нищать автомобілі у Дніпропетровській області. 5 історій. ВІДЕО
Якийсь страшний і нетиповий сезон полювання відкрити у Дніпропетровській області. Зловмисники нівечать автомобілі журналістів. За останніх кілька місяців – сталося 5 таких випадків. Останній злочин, за який взялася поліція Дніпропетровської області, підпал автомобіля кореспондента видання «Город Никополь» Руслана Соловйова.
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