Журналістам нищать автомобілі у Дніпропетровській області. 5 історій. ВІДЕО

Якийсь страшний і нетиповий сезон полювання відкрити у Дніпропетровській області. Зловмисники нівечать автомобілі журналістів. За останніх кілька місяців – сталося 5 таких випадків. Останній злочин, за який взялася поліція Дніпропетровської області, підпал автомобіля кореспондента видання «Город Никополь» Руслана Соловйова.

Телеканал ЧП.INFO