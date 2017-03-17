Україна в числі лідерів серед «піратських» країн. ВІДЕО
Україна в числі лідерів серед «піратських» країн. ВІДЕО
У так званому списку «301», до якого входять країни з найбільшою активністю інтернетпіратів, Україна продовжує бути серед лідерів. Тобто у нашій країні, кажуть експерти, досі регулярно порушують права інтелектуальної власності. В мережі Інтернет без проблем можна знайти піратські копії фільмів, музики та іншого контенту. Аби покращити ситуацію в Україні вирішили провести ряд заходів. Для самого початку - підписали меморандум про співпрацю між Державною службою інтелектуальної власності та Національною академією внутрішніх справ. А вже згодом планують провести для правоохоронців курси із підвищення кваліфікації.
|
17.03.2017 | 22:45
|
17.03.2017 | 22:15
|
17.03.2017 | 21:45
|
17.03.2017 | 21:15
|
17.03.2017 | 21:00
|
17.03.2017 | 20:45
|
17.03.2017 | 20:20
|
17.03.2017 | 20:10
|
17.03.2017 | 14:40
|
17.03.2017 | 10:00
|
17.03.2017 | 09:24
|
17.03.2017 | 06:32
|
16.03.2017 | 23:45
|
16.03.2017 | 23:15
|
16.03.2017 | 22:45
|
16.03.2017 | 22:15
-
- 1 з 726
- ››