Україна в числі лідерів серед «піратських» країн. ВІДЕО

У так званому списку «301», до якого входять країни з найбільшою активністю інтернетпіратів, Україна продовжує бути серед лідерів. Тобто у нашій країні, кажуть експерти, досі регулярно порушують права інтелектуальної власності. В мережі Інтернет без проблем можна знайти піратські копії фільмів, музики та іншого контенту. Аби покращити ситуацію в Україні вирішили провести ряд заходів. Для самого початку - підписали меморандум про співпрацю між Державною службою інтелектуальної власності та Національною академією внутрішніх справ. А вже згодом планують провести для правоохоронців курси із підвищення кваліфікації.

Телеканал ЧП.INFO