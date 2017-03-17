Із пиятикою військових вирішили боротися законом. ВІДЕО

Не бойові втрати. За цими словами ховаються десятки солдат, чиє життя забрала не ворожа зброя, а низка інших причин. Вони стали до лав Збройних сил України, аби захистити власну державу, рідних, майбутнє своїх дітей. Та до справжніх воєнних дій декому не судилося дожити. Згідно даних Міністерства оборони України за 2016 рік в АТО загинуло 211 військовослужбовців. А от не бойові втрати склали 256 життів. І хоча перші три позиції посідають самогубство, хвороби та недостатність досвіду у поводженні зі зброєю, найбільшим злом багато фахівців називають саме зловживання алкоголем.

Телеканал ЧП.INFO