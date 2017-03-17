У МВС презентували сервісні центри на колесах. ВІДЕО
У МВС презентували сервісні центри на колесах. ВІДЕО
Сервісні центри МВС на колесах. Таке ноу-хау презентували у Міністерстві внутрішніх справ України. Реєстрація та перереєстрація транспорту, заміна посвідчення водія, отримання міжнародного та довідки про відсутність судимості. Тепер жителям маленьких міст, віддалених сіл та селищ не треба буде їхати у райцентр за цими послугами, послуги за графіком приїдуть самі.
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