У МВС презентували сервісні центри на колесах. ВІДЕО

Сервісні центри МВС на колесах. Таке ноу-хау презентували у Міністерстві внутрішніх справ України. Реєстрація та перереєстрація транспорту, заміна посвідчення водія, отримання міжнародного та довідки про відсутність судимості. Тепер жителям маленьких міст, віддалених сіл та селищ не треба буде їхати у райцентр за цими послугами, послуги за графіком приїдуть самі.

Телеканал ЧП.INFO