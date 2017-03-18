Поліція Полтавщини просить допомоги у розшуку злодія. ВІДЕО

У ніч на 21-ше січня невідомі пошкодили приміщення недіючої школи, яка розташована в селі Христанівка Лохвицького району.

За даним фактом у Лохвицькому відділі поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

У ході проведення досудового розслідування правоохоронці відпрацьовують кілька версій.

За наявною інформацією, на фото-, відеоматеріалах зображений чоловік, який може бути свідком події або причетним до пошкодження пам’ятки культури.

На вигляд: 18-25 років, худорлявої статури, ріст 175-180 см, був одягнений в балонову куртку з червоними вставками. Може пересуватися на автомобілі ВАЗ 2101-ВАЗ 2106 світлого кольору.

Поліція звертається до громадян, якщо ви впізнали дану особу, або знаєте про його можливе місце перебування, або володієте інформацією про обставин скоєння злочину, повідомити про це до поліції за телефонами - 0954182473, 0994583117, на безкоштовну лінію «102», або будь-яким іншим зручним способом. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області