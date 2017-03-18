Черговий наркопритон викрила поліція у Миколаєві. ВІДЕО
Черговий наркопритон викрила поліція у Миколаєві. ВІДЕО
Отримавши повідомлення про те, що за місцем свого проживання 23-річний мешканець Миколаєва зберігає наркотичну речовину та періодично збирає у помешканні наркозалежних для вживання наркотичних засобів, поліцейські Управління протидії наркозлочинності та Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області провели у зазначеному помешканні санкціонований судом обшук.
Під час здійснення правоохоронцями слідчої дії у квартирі знаходились п’ятеро осіб, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочинів.
Зловмисник та ще четверо його друзів, за висновками медичного освідування, перебували у стані наркотичного сп’яніння.
Під час обшуку оперативники вилучили близько 5 мл. прекурсорів, посуд для виготовлення наркоречовини, а також велику кількість використаних медичних шприців із залишками наркотичного засобу - опію.
Вилучене направлено для проведення експертиз до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області
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