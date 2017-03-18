Черговий наркопритон викрила поліція у Миколаєві. ВІДЕО

Отримавши повідомлення про те, що за місцем свого проживання 23-річний мешканець Миколаєва зберігає наркотичну речовину та періодично збирає у помешканні наркозалежних для вживання наркотичних засобів, поліцейські Управління протидії наркозлочинності та Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області провели у зазначеному помешканні санкціонований судом обшук.

Під час здійснення правоохоронцями слідчої дії у квартирі знаходились п’ятеро осіб, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочинів.

Зловмисник та ще четверо його друзів, за висновками медичного освідування, перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Під час обшуку оперативники вилучили близько 5 мл. прекурсорів, посуд для виготовлення наркоречовини, а також велику кількість використаних медичних шприців із залишками наркотичного засобу - опію.

Вилучене направлено для проведення експертиз до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області