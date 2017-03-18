У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
Село Кудрявоє Охтирського району Сумської області. Саме тут подалі від міської метушні та людей розташована Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2. Донедавна вона практично не відрізнялась від десятків подібних закладів по всій Україні. Доки її головному лікарю, Лілії Неофітній, не вручили повідомлення про підозру від прокуратури. Жінку звинувачують у залишенні в небезпеці та катуванні пацієнтів.
|
18.03.2017 | 23:00
|
18.03.2017 | 22:30
|
18.03.2017 | 22:00
|
18.03.2017 | 21:30
|
18.03.2017 | 21:00
|
18.03.2017 | 20:30
|
18.03.2017 | 20:00
|
18.03.2017 | 19:00
|
18.03.2017 | 01:00
|
17.03.2017 | 23:45
|
17.03.2017 | 23:30
|
17.03.2017 | 23:15
|
17.03.2017 | 22:45
|
17.03.2017 | 22:15
|
17.03.2017 | 21:45
|
17.03.2017 | 21:15
-
- 1 з 727
- ››