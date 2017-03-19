На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
27 лютого на подвір’ї між житловими будинками у центрі Ірпеня громадяни виявили бездиханне оголене тіло жінки. Співробітники місцевої поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася 52-річна місцева жителька, яка систематично вживала спиртні напої та вела аморальний спосіб життя.
Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов розповів, що упродовж тижня було проведено низку слідчих та оперативно-розшукових заходів, у результаті чого правоохоронці вийшли на слід злочинця. У порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу затримано 39-річного тричі судимого уродженця Хмельницької області, який 8 місяців тому звільнився з в’язниці на сході України, де відбував покарання за аналогічний злочин. Після чого, у пошуках роботи, він приїхав до столичного регіону.
Встановлено, що тієї ночі він разом із загиблою розпивав спиртне, після чого пара вступила в статевий акт. Однак, через свою фізіологічну неспроможність чоловік розлютився та вирішив фізично розправитися з жінкою - схопив ножа та заподіяв тілесні ушкодження не сумісні з життям.
До того ж попередній злочин, а саме - вбивство 17-річної дівчини, був вчинений ним через аналогічні проблеми.
На даний час підозрюваний зізнався у скоєному та перебуває під вартою.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області
|
19.03.2017 | 20:30
|
19.03.2017 | 20:00
|
18.03.2017 | 23:00
|
18.03.2017 | 22:30
|
18.03.2017 | 22:00
|
18.03.2017 | 21:30
|
18.03.2017 | 21:00
|
18.03.2017 | 20:30
|
18.03.2017 | 20:00
|
18.03.2017 | 19:00
|
18.03.2017 | 01:00
|
17.03.2017 | 23:45
|
17.03.2017 | 23:30
|
17.03.2017 | 23:15
|
17.03.2017 | 22:45
|
17.03.2017 | 22:15
-
- 1 з 727
- ››