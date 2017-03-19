На Черкащині СБУ викрила на хабарництві керівника лісгоспу. ВІДЕО
На Черкащині СБУ викрила на хабарництві керівника лісгоспу. ВІДЕО
Директора та головного інженера одного з лісових господарств Черкаської області затримали на хабарі співробітники СБУ спільно з прокуратурою.
Правоохоронці встановили, що керівник держпідприємства спільно з підлеглим вимагали від приватного підприємця 224 тисячі гривень за реалізацію йому тридцяти кубометрів дубу без укладення договору купівлі-продажу та участі в обов’язковому аукціоні.
Співробітники спецслужби затримали зловмисників у службову кабінеті під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають обшуки у приміщенні державного підприємства.
За матеріалами прес-центру СБУ
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