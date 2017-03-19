В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО
В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко хоче, аби депутати якомога швидше розглянули його законопроект. Він пропонує ввести санкції за подвійне громадянство – забирати український паспорт.
|
19.03.2017 | 23:00
|
19.03.2017 | 22:00
|
19.03.2017 | 21:30
|
19.03.2017 | 21:00
|
19.03.2017 | 20:30
|
19.03.2017 | 20:00
|
18.03.2017 | 23:00
|
18.03.2017 | 22:30
|
18.03.2017 | 22:00
|
18.03.2017 | 21:30
|
18.03.2017 | 21:00
|
18.03.2017 | 20:30
|
18.03.2017 | 20:00
|
18.03.2017 | 19:00
|
18.03.2017 | 01:00
|
17.03.2017 | 23:45
-
- 1 з 727
- ››