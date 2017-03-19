У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО
У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО
Справжні герої на війні і невизнані на мирній території. Все частіше в інформаційному полі з’являються новини про те, як водії маршруток відмовляються безкоштовно провозити українських військових, яким законом гарантований пільговий проїзд. Ці події набувають неабиякого резонансу…
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