У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО

У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО

20:30 19.03.2017

Справжні герої на війні і невизнані на мирній території. Все частіше в інформаційному полі з’являються новини про те, як водії маршруток відмовляються безкоштовно провозити українських військових, яким законом гарантований пільговий проїзд. Ці події набувають неабиякого резонансу…

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