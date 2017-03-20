Групу поліцейських затримано на Київщині за торгівлю зброєю. ВІДЕО

За сприяння керівництва Національної поліції України, працівниками внутрішньої безпеки та прокуратури Київської області викрито злочинну групу, яка налагодила збут зброї і боєприпасів на території столиці та регіону. Серед ділків – троє працівників поліції.

Внутрішньою безпекою Національної поліції України було встановлено, що на Київщині діє група, яка проводить незаконні операції зі зброєю, до яких причетні і поліцейські.

За матеріалами УВБ прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Як з’ясувалося у ході супроводження кримінального провадження, до складу групи входило і троє працівників поліції Київської області. Сформував групу 26-річний сержант поліції, через якого безпосередньо проходив канал збуту зброї. Собі в поплічники організатор взяв своїх однолітків: начальника складу озброєння та інспектора дозвільної системи обласного главку поліції.



Під час оперативних заходів було задокументовано три факти збуту, підтверджуючі злочинну діяльність змовників: продаж 2,8 тисяч набоїв калібру 7,62 мм, бойового пістолета калібру 9 мм та бойового пістолета іноземного походження. Крім того, отримали зловмисники і аванс за короткоствольну нарізну зброю ПК «Вулкан». Сума прибутку з цих злочинних операцій склала 28 тисяч гривень та 4,1 тисячі доларів США. При цьому набої зловмисники цупили з відомчого складу.



Для огляду автомата «Вулкан» працівник дозвільної запросив чоловіка до свого службового кабінету. Там він запропонував відвідувачу отримати ще й дозвіл на цю зброю лише за 500 доларів США «винагороди», яку отримав.



Відразу після останньої кримінальної оборудки поліцейських було затримано спільними діями працівників Управління внутрішньої безпеки, відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та прокуратури Київської області. Набої, автомат та отримані зловмисниками кошти вилучено.



Крім того, за місцем мешкання фігурантів групи проведено санкціоновані обшуки. Під час їх проведення виявлено і вилучено рушниці, пістолети, автомати, боєприпаси без дозвільних документів на них. Крім того, правоохоронці вилучили фальшиві посвідчення працівників ЗМІ, членів громадських формувань, на які оформлялась зброя.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу учасникам злочинної групи та вживаються заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області