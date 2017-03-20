«Джоні Кутаїський» квартирними крадіями у Києві більше не керує. ВІДЕО

«Джоні Кутаїський» квартирними крадіями у Києві більше не керує. ВІДЕО

07:04 20.03.2017

В Україні 42-річний «Джоні Кутаїський», який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, мав намір установити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси як у столиці, так і в інших регіонах.

До оперативників столичного главку поліції надійшла інформація про перебування у місті «злодія в законі» із кримінальним прізвиськом «Джоні Кутаїський».

«Злодій, який знаходився на території України з 2016 року, у столиці займався вирішенням організаційних питань, зокрема координував діяльність «квартирних крадіїв» та для підтримання злочинних традицій залучав до протиправної діяльності молодь. Крім того, у Києві він зустрічався із представниками злочинного середовища найвищої ланки та у його обов’язки входила організація та проведення так званих «злодійських сходок», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За інформацією оперативних служб, Джоні Хатчапурідзе, він же «Джоні Кутаїський», був коронований у 1998 році у Москві. У минулому неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, скоєні на території Грузії та Російської Федерації. Останній раз він був засуджений у Грузії на 23 роки позбавлення волі за збут наркотиків, з яких відбув 8 років, та у 2016 році був звільнений по амністії.

Правоохоронці ретельно спланували операцію щодо його затримання: усе відбулося на столичному проспекті Бажана.

«Після проведення усіх практичних заходів «Джоні Кутаїського» депортували до турецького Стамбула із забороною в’їзду на територію України строком на три роки», - зазначив Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
20.03.2017 | 09:00
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
20.03.2017 | 08:00
«Джоні Кутаїський» квартирними крадіями у Києві більше не керує. ВІДЕО
«Джоні Кутаїський» квартирними крадіями у Києві більше не керує. ВІДЕО
20.03.2017 | 07:04
Групу поліцейських затримано на Київщині за торгівлю зброєю. ВІДЕО
Групу поліцейських затримано на Київщині за торгівлю зброєю. ВІДЕО
20.03.2017 | 06:48
На Черкащині СБУ викрила на хабарництві керівника лісгоспу. ВІДЕО
На Черкащині СБУ викрила на хабарництві керівника лісгоспу. ВІДЕО
19.03.2017 | 23:00
На Луганщині два сутенери везли до Росії двох повій. ВІДЕО
На Луганщині два сутенери везли до Росії двох повій. ВІДЕО
19.03.2017 | 22:00
В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО
В Україні хочуть карати за подвійне громадянство. ВІДЕО
19.03.2017 | 21:30
Вражаюча історія, як пес врятував життя маленького хлопчика. ВІДЕО
Вражаюча історія, як пес врятував життя маленького хлопчика. ВІДЕО
19.03.2017 | 21:00
У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО
У Києві водій маршрутки відмовився перевозити учасника бойових дій. ВІДЕО
19.03.2017 | 20:30
На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
На Київщині рецидивіст вбив жінку просто під час інтиму. ВІДЕО
19.03.2017 | 20:00
Поліція Полтавщини просить допомоги у розшуку злодія. ВІДЕО
Поліція Полтавщини просить допомоги у розшуку злодія. ВІДЕО
18.03.2017 | 23:00
Порошенко назвав ганебним конфлікт депутата Парасюка з поліцією. ВІДЕО
Порошенко назвав ганебним конфлікт депутата Парасюка з поліцією. ВІДЕО
18.03.2017 | 22:30
Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО
Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО
18.03.2017 | 22:00
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
18.03.2017 | 21:30
У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
18.03.2017 | 21:00
У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
18.03.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Те, що влада пішла на поступки громадськості і припинила торгівлю з ОРДЛО, це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.